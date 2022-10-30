Пономарев: «ЦСКА будет бороться со «Спартаком» за серебро РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями с «СЭ» от чемпионской гонки РПЛ.

«Рассчитываю на то, что ЦСКА займет второе-третье место по итогам текущего сезона. Армейцы будут конкурировать за серебро со «Спартаком», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА занимает промежуточное третье место после 15 сыгранных матчей. «Спартак» расположился на четвертой строчке, сегодня ему предстоит сыграть с «Торпедо».