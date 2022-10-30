«Сочи» — «Урал»: команды обменялись голами во втором тайме

«Сочи» принимает «Урал» в матче 15-го тура РПЛ. В составе гостей с пенальти на 73-й минуте забил Алексей Каштанов, который сам же заработал. «Урал» вышел вперед — 2:1.

Спустя три минуты Мусса Сиссако сравнял счет — 2:2.