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Пономарев считает, что Чалов и Заболотный — не те форварды, которые нужны ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил результат матча 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором армейцы обыграли «Сочи» (2:1).

«Армейцы завершили первую часть сезона на мажорной ноте. Победу нельзя назвать убедительной, но главное, что взяли три очка. Отмечу оборону сегодня, но вот нападение слабое. Чалов и Заболотный — не те форварды, которые нужны ЦСКА. Нужны те, кто умеет бежать с мячом и постоянно открываются. Это насущная проблема команды. Бежать вперед и обработать мяч сложно, а получить его в ноги легко для любого футболиста. Нынешние форварды ЦСКА умеют играть в пас, а вот бежать и использовать дриблинг не способны», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

ЦСКА по итогам групповой стадии занял 2-е место в группе D (13 очков) и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Сочи», набрав 2 очка, занял последнее место и вылетел из Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-chalov-i-zabolotny-j-ne-te-forvardy-kotory-e-nuzhny-tsska/

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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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