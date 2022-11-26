Хуниор Алонсо присоединится в «Краснодару» на первом сборе
Защитник Хуниор Алонсо присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента Диего Серрати.
29-летний парагваец приостановил контракт с российским клубом до конца 2022 года и на правах аренды перешел в бразильский «Атлетико Минейро».
Последние матчи Хуниор Алонсо пропустил из-за проблем с коленом.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|36
|
3
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|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
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|8
|5
|4
|30-18
|29
|
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|2
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|26
|
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|
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|17
|7
|4
|6
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|
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|4
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|17
|1
|10
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|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|17
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
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|
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Факел
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|3
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