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Пономарев раскритиковал Джикию и Денисова после матча с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру защитников московского «Спартака» Георгия Джикии и Даниила Денисова после гостевого поражения «красно-белы» в матче 20 тура РПЛ против «Оренбурга» со счетом 0:2.

«Матч «Спартака» против «Оренбурга»? Смотрел это безобразие. Так в обороне играть нельзя, там Джикия неправильно играет. Я разговаривал с Александром Мирзояном и спрашивал его, почему им никто не подсказывает? Куда они там бегут? Это просто позор! Ребята в обороне «Спартака» вообще ничего не соображают. Как сыграл Джикия, когда побежал перекрывать ворота, так даже в низших лигах не делают. Я всегда говорил, что он плохо мячи отнимает. Это касается и ещё одного защитника Денисова, бежит, не знает, что делать. В подкате вообще никто не работает. Играют безобразно. Их никто не учит что ли?! Когда нападающий убегает с мячом от защитника — это позор! Если бы Джикия и остальные играли в наше время, то что бы они делали. Из них бы клоунов сделали, как из Денисова в игре с «Оренбургом». Это вообще не защитник! Джикию называют лучшим российским защитником? Это просто на общем фоне, когда все безобразно играют. У нас нет лучшего. Джикия — это лучший из худших! У нас такие защитники даже в дубле бы не играли. Да, он самоотверженный, но безголовый», — приводит слова Пономарева Legalbet.

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

20-летний Денисов отыграл за красно-белых 30 встреч в сезоне, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

После 20 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/dzhikiya-bezgolovij-a-denisov-eto-voobshe-ne-zashitnik/
Владимир Пономарев
Георгий Джикия
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Даниил Денисов
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 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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