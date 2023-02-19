Пономарев — о новом форварде для ЦСКА: «Чалов не двигается. Заболотный может подставить задницу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, нужно ли клубу приобретать нового нападающего до окончания трансферного окна.

«Обязательно кого-то надо в нападение взять. Неужели в дубле никого нет, никаких ребят, которые хотя бы вперед бегут. Нужно, чтобы они какой-то напряг давали. Чалов не справляется. Он не двигается. Заболотный может подставить голову, задницу, вот и все. Тоже не фонтан. Будем играть в пять полузащитников, тоже нормально. Пускай Чалов болтается впереди», — сказал Пономарев «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Чалов провел 21 матч за красно-синих, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. У 31-летнего Заболотного в нынешнем сезоне — 15 игр и один голевой пас.

ЦСКА занимает пятое место с 29 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.