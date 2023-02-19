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Сегодня, 12:03

Пономарев — о новом форварде для ЦСКА: «Чалов не двигается. Заболотный может подставить задницу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Антон Заболотный и Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, нужно ли клубу приобретать нового нападающего до окончания трансферного окна.

«Обязательно кого-то надо в нападение взять. Неужели в дубле никого нет, никаких ребят, которые хотя бы вперед бегут. Нужно, чтобы они какой-то напряг давали. Чалов не справляется. Он не двигается. Заболотный может подставить голову, задницу, вот и все. Тоже не фонтан. Будем играть в пять полузащитников, тоже нормально. Пускай Чалов болтается впереди», — сказал Пономарев «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Чалов провел 21 матч за красно-синих, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. У 31-летнего Заболотного в нынешнем сезоне — 15 игр и один голевой пас.

ЦСКА занимает пятое место с 29 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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