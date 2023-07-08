Пономарев объяснил, в чем ЦСКА сильнее «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о соперничестве между московским клубом и «Зенитом» в следующем сезоне.

«ЦСКА не то, что составит конкуренцию «Зениту», а даже выиграет у санкт-петербургской команды. Потому что «Зенит» — не такой уж и сильный клуб. Я пришел к этому выводу после игры с «Црвеной Звездой». Футболисты Сергея Семака им проиграли же. Да, у них интересные ребята, но московская оборона гораздо крепче и надежнее, чем петербургская. Я думаю, что ЦСКА точно даст бой в следующем сезоне, но нужно прикупить пару новых игроков в нападение. Тогда у команды все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.