Пономарев объяснил, в чем ЦСКА сильнее «Зенита»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о соперничестве между московским клубом и «Зенитом» в следующем сезоне.
«ЦСКА не то, что составит конкуренцию «Зениту», а даже выиграет у санкт-петербургской команды. Потому что «Зенит» — не такой уж и сильный клуб. Я пришел к этому выводу после игры с «Црвеной Звездой». Футболисты Сергея Семака им проиграли же. Да, у них интересные ребята, но московская оборона гораздо крепче и надежнее, чем петербургская. Я думаю, что ЦСКА точно даст бой в следующем сезоне, но нужно прикупить пару новых игроков в нападение. Тогда у команды все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.
По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -