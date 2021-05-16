Пономарев — об Ахметове и Облякове: «Не хотят идти в атаку. Классно устроились ребята за большие деньги»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал оборону армейцев в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).
«Пропустить 3 мяча от «Динамо» за один матч — что вы вообще там делаете на футбольном поле? Надо присмотреться к обороне ЦСКА, а то тут с ума можно сойти, — сказал Пономарев «СЭ». — Вот Эджуке играет в футбол, в хороший, мальчишеский футбол. Все остальные просто передают мяч друг другу ради статистики. Чему их учили в академии, я не знаю. Они играют в антифубол. Посмотрим, как Олич на это дело посмотрит».
Пономарев считает, что ситуацию в ЦСКА исправить сложно, но можно.
«Мы не выходим в еврокубки впервые за много лет — очень плохо, очень слабо. Это в том числе и от безобразно играющей обороны. Вот мы все говорим — Супермарио, а Супермарио играет впереди и ни за что не отвечает, это Чапаев. Возможно, ему надо поменять позицию. Тогда поставьте на правый фланг обороны человека, который закроет зону. Сейчас нет крайних нападающих, некуда играть крайним защитникам. Ахметов с Обляковым — тоже не полузащитники, они хотят просто играть на свободных мячах и не идти в атаку, где могут побить. Классно устроились ребята за большие деньги. Нет, так не получится», — добавил Пономарев.
ЦСКА впервые за 20 лет закончил российский чемпионат вне зоны еврокубков.
(Екатерина Звенигородская)
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