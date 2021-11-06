Березуцкий: «Пропустили два необязательных гола и затем провалили игру полностью»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:4) отметил, что команда провалила игру.

— Пропустили два необязательных гола и затем провалили игру полностью. Были в какой-то момент обескуражены, — отметил Березуцкий. — Во втором тайме играли явно лучше, но это было несложно после такого первого тайма. Могли забить второй гол, но не получилось.

— Второй тайм был лучше, чем первый. Из-за чего?

— Вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты.