Березуцкий: «Пропустили два необязательных гола и затем провалили игру полностью»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:4) отметил, что команда провалила игру.
— Пропустили два необязательных гола и затем провалили игру полностью. Были в какой-то момент обескуражены, — отметил Березуцкий. — Во втором тайме играли явно лучше, но это было несложно после такого первого тайма. Могли забить второй гол, но не получилось.
— Второй тайм был лучше, чем первый. Из-за чего?
— Вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты.
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