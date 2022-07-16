Алдонин отреагировал на победу ЦСКА над «Уралом»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-синих над «Уралом» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Отличная игра, отличный результат. Первая победа одержана — это самое главное. Это важно для команды. Всех армейцев с победой!» — сказал Алдонин «СЭ».

Игра с «Уралом» стала первой официальной для Владимира Федотова на посту главного тренера армейцев.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в субботу повторил рекорд Дмитрия Лоськова по количеству проведенных сезонов в чемпионатах России. 36-летний российский футболист вышел в стартовом составе ЦСКА на матч против «Урала». Текущий сезон в РПЛ стал для вратаря 20-м в карьере. Столько же сезонов на счету Лоськова, который провел последний матч в 2017 году.