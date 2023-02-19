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Сегодня, 12:15

Леандро Фернандес: «Если Смолов уедет в Европу, будет здорово»

Фернандес оценил перспективы Смолова перейти в европейский клуб
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего бело-голубых Федора Смолова перейти в европейский клуб.

«Не знаю, сможет ли еще Смолов вернуться в европейский клуб. Он классный нападающий. Как я уже говорил, всегда хорошо для России, чтобы их футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет будет здорово», — сказал Фернандес «СЭ».

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Леандро Себастьян Фернандес
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
2
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
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