Леандро Фернандес: «Если Смолов уедет в Европу, будет здорово»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего бело-голубых Федора Смолова перейти в европейский клуб.

«Не знаю, сможет ли еще Смолов вернуться в европейский клуб. Он классный нападающий. Как я уже говорил, всегда хорошо для России, чтобы их футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет будет здорово», — сказал Фернандес «СЭ».