Пономарев назвал единственного игрока ЦСКА, способного закрепиться в топ-клубе Европе

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что только у одного игрока нынешнего состава красно-синих есть шанс закрепиться в топ-лигах Европы.

«Нет, таких игроков нет. Даже из иностранцев таких игроков я не вижу, абсолютно. Чтобы могли закрепиться в какой-то европейской команде... Может быть, разве что только Виллиан Роша. Он неплохой парень, интересный, соображает хорошо и читает игру. С техникой у него все в порядке, стартовая и дистанционная скорость на уровне, мяч правильно отбирает. Вот он — единственный, кто мог бы получить какой-нибудь интересный вариант в европейской команде», — цитирует «Газета.Ru» Пономарева.

28-летний бразильский защитник в сезоне-2022/23 сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.