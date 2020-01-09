Тренер Сергей Кузнецов, который помогал Олегу Кононову в «Спартаке», рассказал «СЭ», что 27-летний полузащитник Фернанду не вернется в московскую команду этой зимой. В начале января появилась информация, что китайский «Бэйцзин Гоань» не намерен выкупать права на хавбека красно-белых, хотя летом такое условие было заложено в арендный договор между клубами.

— Как у вас сейчас дела?

— Я на протяжении недели нахожусь в Испании по приглашению Ласло Белени. Это специалист работал в «Спортинге», когда Криштиану Роналду только начинал свой большой путь в футболе, затем тренировал в «Монако», «Нанси», «Ренне». Сейчас он принял «Антверпен», команда идет на втором месте в чемпионате Бельгии. Я ему очень благодарен за возможность понаблюдать за тренировками, перенимать ценный опыт.

Кроме того, в одной гостинице с нами живет команда «Бэйцзин Гоань», за которую выступает спартаковец Фернанду. Их сейчас возглавляет серьезный специалист Бруно Женезью, который ранее работал в «Лионе». Все очень интересно. Разные методики, разные направления. Общаюсь, получаю ответы на свои вопросы. В конце месяца планирую съездить в ПСВ или в «Фейеноорд». Осенью наблюдал за работой Сергея Реброва в «Ференцвароше».

— С Фернанду удалось пообщаться?

— Конечно. Мы с ним часто разговариваем в свободное время.

— И как он реагирует на то, что происходит в «Спартаке»?

— Для нас обоих «Спартак» — очень близкая команда. Но пусть эти разговоры останутся между нами (смеется). Желаем красно-белым только побед!

— Фернанду может зимой вернуться в «Спартак»?

— Судя по его словам, думаю, такой вариант нереален.

— Почему?

— Сам Фернанду не рассматривает свое возвращение в «Спартак».

— Значит, всем доволен в Китае?

— Да. Ему нравится чемпионат. Им, правда, двух очков не хватило для чемпионства, но Фернанду все устраивает в его клубе.

— Не считаете, что он рановато отправился в Китай?

— Каждый человек — творец своей судьбы. Это его решение. Желаю ему успехов в Китае.

— Вам не кажется, что именно уход Фернанду стал роковым для тренерского штаба Кононова в «Спартаке»?

— Произошла серьезная перестройка состава. Конечно, всегда сказывается уход игроков, которые ранее приносили результат. Новым футболистам нужно время. Естественно, уход, в том числе и Фернанду, не прошел для «Спартака» безболезненно. Но такова футбольная жизнь. Когда в команде меняется 17 человек, понятно, что рушатся предыдущие связи, наработки. Формируется новый состав, который еще должен сыграться.

— Вы с Кононовым не пытались отговорить руководство отдавать Фернунду в аренду?

— Насколько я понимаю, там была аренда с правом выкупа. И сам футболист очень хотел уехать. Клуб пошел ему навстречу. Тут нам было сложно что-то изменить. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Кузнецовым — в ближайшее время на сайте «СЭ»