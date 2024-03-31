Помазун заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе или топ-клубе РПЛ

Голкипер ЦСКА Илья Помазун рассказал о планах на продолжение карьеры.

«У меня по-прежнему контракт с ЦСКА. Слухи про интерес «Спартака» читал в телеграме. Летом будем смотреть, потому что уже хочется поехать играть в команду из топ пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы дальше расти», — приводит слова Помазуна «Чемпионат».

27-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он четвертый сезон кряду на правах аренды играет за «Урал». В текущем сезоне Помазун провел 24 матча за екатеринбуржцев, пропустил 37 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

Контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Ранее Помазун не исключил свой возможный переход в «Спартак».