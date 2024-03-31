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Сегодня, 10:19

Бонгонда — о ничьей с «Уралом»: «У «Спартака» были моменты, но реализация нас подвела»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Я как нападающий не могу быть довольным, когда счет на табло 0:0. Мне кажется, что у нас были моменты, но реализация нас подвела. Тем не менее борьба за чемпионство для нас не завершилась, мы продолжим бороться. Ситуация для нас не сильно поменялась, так как многие наши конкуренты потеряли очки в этом туре», — приводит слова Бонгонда ТАСС.

После ничьи с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Источник: https://tass.ru/sport/20401429
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Тео Бонгонда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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