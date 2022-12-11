Помазун считает, что чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена

Голкипер «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» ответил на вопрос, завершена ли чемпионская гонка в РПЛ в сезоне-2022/23.

— С чемпионом в этом сезоне все понятно?

— Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается! Однажды ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 8-очковым отставанием от «Зенита». А в итоге выиграл все матчи, кроме одного, и стал чемпионом.

По итогам 17 туров лидирует «Зенит» с 42 очками. На втором месте расположился «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).