Голкипер «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» рассказал о главном тренере команды Викторе Гончаренко.

— После Шалимова в «Урал» вернулся Виктор Гончаренко. Как вам с ним работается?

— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайловича мы основательно усилились — пришли качественные футболисты с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения. И если поначалу все настраивались выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали.

Виктор Гончаренко с августа 2022 года возглавляет екатеринбургский «Урал». Под руководством белорусского специалиста команда покинула зону вылета из РПЛ, а также заняла первое место на групповом этапе Кубка России.