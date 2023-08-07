Новичок «Спартака» Рябчук выбрал между Месси и Роналду

Новичок «Спартака» Олег Рябчук выбрал лучшего между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Роналду! Я вырос в Португалии. Даже если лучший и другой парень, я все равно назову Роналду», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.