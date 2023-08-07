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Сегодня, 21:57

Новичок «Спартака» Рябчук выбрал между Месси и Роналду

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Новичок «Спартака» Олег Рябчук выбрал лучшего между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Роналду! Я вырос в Португалии. Даже если лучший и другой парень, я все равно назову Роналду», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заявил Рябчука как португальца. После этого футболист обратился к болельщикам московского клуба на русском языке.

25-летний футболист перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса», подписав контракт до июня 2026 года.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
4
1
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Наир Тикнизян

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Роман Ежов

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Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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