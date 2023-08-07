Игнатьев: «Спартак» и «Краснодар» демонстрируют агрессивную игру в атаке, но допускают много ошибок в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением, почему «Спартак» и «Краснодар» не потеряли очков на старте чемпионата России.

«Сейчас прошло всего три тура. Впереди предстоит сыграть большое количество игр. Всякое может произойти, — цитирует Betonmobile.ru Игнатьева. — Но ясно одно: конкуренция увеличилась и интерес к чемпионату будет повышен. Хорошо, что сегодня во главе турнирной таблицы находятся «Спартак» и «Краснодар». Они демонстрируют лучшую подготовку и агрессивную игру в атаке, но при этом допускают много ошибок в обороне. Но все-таки нападение перевешивает оборонительные неудачи. Я думаю, что скоро во главе таблицы окажутся все те команды, к которым мы привыкли. Помимо «Спартака» и «Краснодара», это будут «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». А дальше этот пелотон растянется. Следом будут идти клубы с наименьшими ресурсами».

После трех туров РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице (9 очков), вторым идет «Краснодар» (9), замыкают тройку «Крылья Советов» (7).