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Полузащитнику «Рубина» Мусаеву наложили десять швов

10:35
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, замененный на 18-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1), избежал серьезной травмы.

Ему после столкновения наложили десять швов — 8 на губу и 2 на десну. Других повреждений у Мусаева нет, его самочувствие удовлетворительное.

Мусаев был приобретен «Рубином» у «Зенита» в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб оставил за собой право первоочередного выкупа.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/musaevu-nalozhili-desjat-shvov.html

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