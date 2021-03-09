Полузащитнику «Рубина» Мусаеву наложили десять швов
10:35
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, замененный на 18-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1), избежал серьезной травмы.
Ему после столкновения наложили десять швов — 8 на губу и 2 на десну. Других повреждений у Мусаева нет, его самочувствие удовлетворительное.
Мусаев был приобретен «Рубином» у «Зенита» в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб оставил за собой право первоочередного выкупа.
Дополнительная информация:
https://bobsoccer.ru/endru/blog/musaevu-nalozhili-desjat-shvov.html
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...