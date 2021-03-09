В РЖД рассматривают варианты реконструкции стадиона «Локомотива»

Заместитель генерального директора РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции стадиона железнодорожников.

«Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций. Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», — цитирует ТАСС Плутника.

Стадион «РЖД Арена» был открыт в июле 2002 года. Арена была реконструирована в 2017 году.