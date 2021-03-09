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В РЖД рассматривают варианты реконструкции стадиона «Локомотива»

11:28
&quot;РЖД Арена&quot;. Фото ФК "Локомотив"
&quot;РЖД Арена&quot;. Фото ФК "Локомотив"
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Заместитель генерального директора РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о планах по реконструкции стадиона железнодорожников.

«Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций. Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона», — цитирует ТАСС Плутника.

Стадион «РЖД Арена» был открыт в июле 2002 года. Арена была реконструирована в 2017 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/10858611

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