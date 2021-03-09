Йокич провел сотый матч за «Уфу»

Защитник «Уфы» Боян Йокич во встрече 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) провел сотый матч в составе уфимцев, сообщает клубная служба в Twitter 9 марта.

34-летний словенец свободным агентом пришел в «Уфу» в 2017 году из «Вильярреала».

Матч против «Урала» стал для Бояна Йокича сотым за «Уфу»! ?



Защитник пришел в нашу команду зимой 2017-го года, первая его игра была против «Анжи»



За сто матчей Йокич забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. В 42 встречах он выходил на поле с капитанской повязкой на рукаве? pic.twitter.com/1iCiyEpPl8 — ФК УФА (@UfaFc) March 9, 2021

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Йокич провел 16 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.