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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Йокич провел сотый матч за «Уфу»

08:10
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Защитник «Уфы» Боян Йокич во встрече 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) провел сотый матч в составе уфимцев, сообщает клубная служба в Twitter 9 марта.

34-летний словенец свободным агентом пришел в «Уфу» в 2017 году из «Вильярреала».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Йокич провел 16 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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