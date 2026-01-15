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Челестини: «ЦСКА нужны лидеры на поле, и Баринов — именно тот, кто умеет объединять команду вокруг себя»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что новичок армейцев Дмитрий Баринов поможет команде не только в техническом, но и в лидерском аспекте.

«Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в
ментальной составляющей и коммуникации на поле», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Также тренер прокомментировал переход в московскую команду нападающих Лусиано Гонду и Максима Воронова.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Максим Воронов — игрок будущего. Иметь в своем составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом», — добавил он.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26. Армейцы набрали 36 очков в 18 матчах.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/33426
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Дмитрий Баринов
Фабио Челестини
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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