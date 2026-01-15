Челестини: «ЦСКА нужны лидеры на поле, и Баринов — именно тот, кто умеет объединять команду вокруг себя»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что новичок армейцев Дмитрий Баринов поможет команде не только в техническом, но и в лидерском аспекте.

«Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в

ментальной составляющей и коммуникации на поле», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Также тренер прокомментировал переход в московскую команду нападающих Лусиано Гонду и Максима Воронова.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Максим Воронов — игрок будущего. Иметь в своем составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом», — добавил он.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26. Армейцы набрали 36 очков в 18 матчах.