Воспитанник ЦСКА Адамс перед смертью сообщил, что тренируется и ищет клуб

Руководитель отдела по рыночным стоимостям Transfermarkt Артем Заводник рассказал, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс за день до гибели обращался на портал.

14 января стало известно, что футболист выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье.

«Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова. Вот текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моем профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной все хорошо», — цитирует Заводника «Чемпионат».

По его словам, Адамс также уточнил, что находится в активном поиске нового клуба.

Адамс начинал карьеру в академии и молодежной команде ЦСКА. Также он играл за «Енисей», «Волгу», «КАМАЗ», команды из Казахстана, Белоруссии, Армении и Испании. В составе юношеской сборной России защитник провел четыре матча.