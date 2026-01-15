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Воспитанник ЦСКА Адамс перед смертью сообщил, что тренируется и ищет клуб

Алина Савинова

Руководитель отдела по рыночным стоимостям Transfermarkt Артем Заводник рассказал, что воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс за день до гибели обращался на портал.

14 января стало известно, что футболист выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье.

«Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова. Вот текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моем профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной все хорошо», — цитирует Заводника «Чемпионат».

По его словам, Адамс также уточнил, что находится в активном поиске нового клуба.

Лайонел Адамс.Трагедия в Подмосковье: воспитанник ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер до приезда врачей

Адамс начинал карьеру в академии и молодежной команде ЦСКА. Также он играл за «Енисей», «Волгу», «КАМАЗ», команды из Казахстана, Белоруссии, Армении и Испании. В составе юношеской сборной России защитник провел четыре матча.

Источник: Чемпионат
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«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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