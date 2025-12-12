Жерсон: «Роналдинью творил магию везде»

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал в интервью «СЭ», как играл за «Флуминенсе» вместе с Роналдинью.

— Ты являешься воспитанником «Флуминенсе». И даже выступал вместе с Роналдинью. Расскажи, каково это.

— В детстве первым клубом, в который я попал и где начал играть, был именно «Фламенго». Провел там год, но, к сожалению, пришлось уйти, потому что не хватало денег на поездки на тренировки и все, что с этим связано. Потом в моей жизни появился «Флуминенсе», который дал мне шанс расти, развиваться и прогрессировать. Всегда буду очень благодарен этому клубу. Именно там у меня появилась привилегия тренироваться и играть вместе с Роналдинью. Он волшебник, абсолютный футбольный маг. Люди старше меня дольше наслаждались его игрой, а мне посчастливилось оказаться рядом, учиться у него. Это была моя мечта, и рад, что она сбылась. Помню, перед каждым матчем Рональдинью говорил нам в раздевалке: «Давайте будем счастливыми и играть так, чтобы футбол приносил нам счастье». Этот лозунг до сих пор несу в себе: «Я должен быть счастливым на поле, только тогда все имеет смысл».

— Есть ли у тебя какая-то история, связанная с Роналдинью?

— Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке. Знал, как Роналдинью любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной.

— Он правда творил магию?

— О да! Роналдинью творил магию везде: и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа.

Роналдинью выступал за «Флуминенсе» с июля по сентябрь 2015 года. Он провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Жерсон играет за «Зенит» с июля 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.