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Жерсон: «Роналдинью творил магию везде»

Роман Кольцов
Корреспондент
Роналдинью.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал в интервью «СЭ», как играл за «Флуминенсе» вместе с Роналдинью.

— Ты являешься воспитанником «Флуминенсе». И даже выступал вместе с Роналдинью. Расскажи, каково это.

— В детстве первым клубом, в который я попал и где начал играть, был именно «Фламенго». Провел там год, но, к сожалению, пришлось уйти, потому что не хватало денег на поездки на тренировки и все, что с этим связано. Потом в моей жизни появился «Флуминенсе», который дал мне шанс расти, развиваться и прогрессировать. Всегда буду очень благодарен этому клубу. Именно там у меня появилась привилегия тренироваться и играть вместе с Роналдинью. Он волшебник, абсолютный футбольный маг. Люди старше меня дольше наслаждались его игрой, а мне посчастливилось оказаться рядом, учиться у него. Это была моя мечта, и рад, что она сбылась. Помню, перед каждым матчем Рональдинью говорил нам в раздевалке: «Давайте будем счастливыми и играть так, чтобы футбол приносил нам счастье». Этот лозунг до сих пор несу в себе: «Я должен быть счастливым на поле, только тогда все имеет смысл».

— Есть ли у тебя какая-то история, связанная с Роналдинью?

— Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке. Знал, как Роналдинью любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной.

— Он правда творил магию?

— О да! Роналдинью творил магию везде: и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа.

Роналдинью выступал за «Флуминенсе» с июля по сентябрь 2015 года. Он провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Жерсон играет за «Зенит» с июля 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Жерсон.«Меня раздражали новости о Саудовской Аравии». Первое большое интервью Жерсона в России

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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