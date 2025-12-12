Жерсон: «Роналдинью творил магию везде»
Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал в интервью «СЭ», как играл за «Флуминенсе» вместе с Роналдинью.
— Ты являешься воспитанником «Флуминенсе». И даже выступал вместе с Роналдинью. Расскажи, каково это.
— В детстве первым клубом, в который я попал и где начал играть, был именно «Фламенго». Провел там год, но, к сожалению, пришлось уйти, потому что не хватало денег на поездки на тренировки и все, что с этим связано. Потом в моей жизни появился «Флуминенсе», который дал мне шанс расти, развиваться и прогрессировать. Всегда буду очень благодарен этому клубу. Именно там у меня появилась привилегия тренироваться и играть вместе с Роналдинью. Он волшебник, абсолютный футбольный маг. Люди старше меня дольше наслаждались его игрой, а мне посчастливилось оказаться рядом, учиться у него. Это была моя мечта, и рад, что она сбылась. Помню, перед каждым матчем Рональдинью говорил нам в раздевалке: «Давайте будем счастливыми и играть так, чтобы футбол приносил нам счастье». Этот лозунг до сих пор несу в себе: «Я должен быть счастливым на поле, только тогда все имеет смысл».
— Есть ли у тебя какая-то история, связанная с Роналдинью?
— Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке. Знал, как Роналдинью любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной.
— Он правда творил магию?
— О да! Роналдинью творил магию везде: и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа.
Роналдинью выступал за «Флуминенсе» с июля по сентябрь 2015 года. Он провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.
Жерсон играет за «Зенит» с июля 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1