Жерсон — об адаптации к холоду в России: «Примеры других бразильцев меня успокаивали»

Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» рассказал, как адаптировался к погоде в России.

Бразильский хавбек перешел в российскую команду из «Фламенго» в июле 2025 года.

«Еще до переезда у меня имелось представление о холоде. Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры. Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали», — заявил Жерсон.

Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт 28-летнего бразильца с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2030 года.