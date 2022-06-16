Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации рассказал об отношении к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как вам приветственный тоннель?

— На утренней были не все игроки — мы были разделены по группам. Так что я благодарен тренеру. Если бы тоннель был вечером, то было бы жестче. Побольше ударов получил бы.

— Как прошла первая тренировка?

— Хорошо. Немножко тяжело было. Но я наслышан, что тренировки в «Зените» интересные.

— Как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.

Сегодня, 16 июня, Салихова раскритиковала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.