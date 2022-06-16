Бакаев готов сыграть на позиции правого защитника в матче за Суперкубок против «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации заявил, что готов сыграть за позиции правого защитника в матче за Суперкубок России против «Спартака».

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

— Вы готовы сыграть в матче за Суперкубок России?

— Конечно, готов. Еще 20 дней, я пройду сборы — дай бог, без травм! Будем готовы к этому бою.

— На вашем месте играет Малком. На какой позиции вы готовы?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латераля, и флангового нападающего. Так что тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— Правый защитник?

— Если поставят, не проблема!

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.