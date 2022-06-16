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Бакаев готов сыграть на позиции правого защитника в матче за Суперкубок против «Спартака»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации заявил, что готов сыграть за позиции правого защитника в матче за Суперкубок России против «Спартака».

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

— Вы готовы сыграть в матче за Суперкубок России?

— Конечно, готов. Еще 20 дней, я пройду сборы — дай бог, без травм! Будем готовы к этому бою.

— На вашем месте играет Малком. На какой позиции вы готовы?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латераля, и флангового нападающего. Так что тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— Правый защитник?

— Если поставят, не проблема!

Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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