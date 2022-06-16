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Салихова о переговорах с Бакаевым: «Бонус за лояльность клубу — это плевок в лицо»

Салихова прокомментировала переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Вчера, 15 июня, петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«Итак, Бакаев нашел новый клуб, а оскорбления в адрес «Спартака», нашего менеджмента и меня лично продолжают литься, — написала Салихова в своем блоге на Sports.ru. — Значит, пришло время кое-что прояснить. Это неправда, что переговоров по поводу Зелимхана не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей «Спартака». Понятно, что для Зелимхана Мозес не потолок — например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за матчи и за результативные действия. Запрос бонуса за лояльность — плевок в лицо. У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже легионеры. Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры«.

Супруга владельца московского клуба считает, что в интересах самого же полузащитника сконцентрироваться на игре и прекратить раздавать интервью.

«Не надо стелить себе соломку, говоря, что все переговоры ведут отец и агент, а я «не в теме, я только на поле». Бакаев уже взрослый мужчина, а не мальчик, за которого все решает папа. Два футболиста от того же агента быстро и легко переподписали соглашения, не ссылаясь на своих отцов, хотя они значительно моложе Зелимхана. Переподписался и другой игрок, за которого переговоры вел лично отец. «Спартак» долго молчал, несмотря на адское давление не совсем чистоплотных блогеров и журналистов. Мы просили сторону Зелимхану быть спокойнее в СМИ. На нас давили за то, что клуб не может потерять своего воспитанника, к тому же сборника. Как ни прискорбно, не всегда лучшими на поле — с потрясающей самоотдачей и желанием — оказываются воспитанники академии. Лучшими оказываются те, кто играет не на себя, а на общий результат команды. «Воспитанник» — это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба», — написала она.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». На его счету 3 гола и 8 передач в 36 матчах за красно-белых в прошедшем сезоне. Он покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zarema/3052726.html?utm_source=telegram&utm_medium=dim&utm_campaign=2022-06-16
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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