Бакаев вспомнил, как снимался скандальный ролик про «Зенит» в академии «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал об истории появления скандального видео из академии «Спартака».

Вчера, 15 июня, петербургский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином. Пресс-служба сине-бело-голубых презентовала полузащитника, опубликовав видео из академии московского клуба, в котором он вместе с другими воспитанниками скандирует кричалку «Зенит» — моя судьба».

— По сети давно гуляет видео, на котором вы и другие воспитанники «Спартака» поете «Зенит» — моя судьба». Расскажите историю этого ролика.

— Классика — учительница выходила, а мы немножко баловались и кричалки кричали. И кто-то предложил «Зенит» — моя судьба». Потом человек, снимавший это, ушел в ЦСКА и выложил. Но это чисто шутка была.

— Знаете другие зенитовские кричалки?

— Не так хорошо знаю. Но в будущем узнаю и запомню.