Вендел: «Я хотел бы играть за «Зенит» до конца карьеры. Чувствую себя здесь как дома»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал продление контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» — клубом, в котором, даст бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья,и я очень рад защищать цвета петербуржцев.

Мотивация на ближайшие несколько лет? Выиграть как можно больше трофеев в футболке «Зенита» и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе! Санкт-Петербург — прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал — хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Вендела.

Также футболист опроверг слухи о том, что он мог покинуть «Зенит» этим летом. Ранее появлялась информация о том, что игрока хотел подписать «Фламенго».

«Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть», — добавил Вендел.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года. Сегодня, 21 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с 24-летним бразильцем до конца сезона-2026/27.

В нынешнем сезоне Вендел забил 2 гола в 2 матчах за «Зенит». Всего на его счету 8 мячей и 8 результативных передач в 57 играх за команду из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.