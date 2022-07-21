Вендел: «Я хотел бы играть за «Зенит» до конца карьеры. Чувствую себя здесь как дома»
Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал продление контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
«Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» — клубом, в котором, даст бог, я бы хотел провести всю свою карьеру. Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья,и я очень рад защищать цвета петербуржцев.
Мотивация на ближайшие несколько лет? Выиграть как можно больше трофеев в футболке «Зенита» и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе! Санкт-Петербург — прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал — хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Вендела.
Также футболист опроверг слухи о том, что он мог покинуть «Зенит» этим летом. Ранее появлялась информация о том, что игрока хотел подписать «Фламенго».
«Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть», — добавил Вендел.
Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года. Сегодня, 21 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с 24-летним бразильцем до конца сезона-2026/27.
В нынешнем сезоне Вендел забил 2 гола в 2 матчах за «Зенит». Всего на его счету 8 мячей и 8 результативных передач в 57 играх за команду из Санкт-Петербурга. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1