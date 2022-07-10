В Бразилии сообщают, что полузащитник «Зенита» Вендел скоро перейдет во «Фламенго»

Бразильские СМИ утверждают, что полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время перейдет во «Фламенго».

По данным Ge Flamengo, футболист может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.

Источник отмечает, что футболист мечтает выступать за эту команду и уже начал заниматься переездом в Бразилию.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года. Вчера, 9 июля после победы в Суперкубке России полузащитник заявил, что не намерен покидать команду из Санкт-Петербурга.