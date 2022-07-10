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Сегодня, 10:14

В Бразилии сообщают, что полузащитник «Зенита» Вендел скоро перейдет во «Фламенго»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Бразильские СМИ утверждают, что полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время перейдет во «Фламенго».

По данным Ge Flamengo, футболист может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.

Источник отмечает, что футболист мечтает выступать за эту команду и уже начал заниматься переездом в Бразилию.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года. Вчера, 9 июля после победы в Суперкубке России полузащитник заявил, что не намерен покидать команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2022/07/09/wendel-apresenta-contraproposta-ao-flamengo-e-aguarda-ok-para-tratar-liberacao-com-o-zenit.ghtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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Спартак 0
Матч завершен

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1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
3
1
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