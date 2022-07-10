В Бразилии сообщают, что полузащитник «Зенита» Вендел скоро перейдет во «Фламенго»
Бразильские СМИ утверждают, что полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее время перейдет во «Фламенго».
По данным Ge Flamengo, футболист может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить действие контракта с российским клубом, чтобы перейти во «Фламенго» на правах аренды.
Источник отмечает, что футболист мечтает выступать за эту команду и уже начал заниматься переездом в Бразилию.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года. Вчера, 9 июля после победы в Суперкубке России полузащитник заявил, что не намерен покидать команду из Санкт-Петербурга.
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6
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7
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9
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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