«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что футболист рассматривал возможность приостановить контракт с «Зенитом» и перейти в «Фламенго».