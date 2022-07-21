«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года
«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.
Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что футболист рассматривал возможность приостановить контракт с «Зенитом» и перейти в «Фламенго».
Источник: https://t.me/fczenit/6441
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Оренбург – Урал
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|П
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|1
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