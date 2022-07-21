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Сегодня, 11:04

«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.

Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что футболист рассматривал возможность приостановить контракт с «Зенитом» и перейти в «Фламенго».

Источник: https://t.me/fczenit/6441
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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