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Защитник «Сочи» Дркушич: «я не собираюсь покидать РПЛ, даже не думал об этом»

Защитник «Сочи» Дркушич не намерен покидать РПЛ
Алексей Еремин
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что не намерен покидать российский чемпионат.

«Сильно ли изменился чемпионат России с января 2022 года? Мне тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Для меня РПЛ — это хорошая лига, где есть много хороших команд, игроков. У вас прекрасные стадионы. Люди в России очень любят футбол. Не думаю, что уровень упал. Лично я не собираюсь покидать РПЛ. Я даже не думал об этом. Не хотел покидать то место, где я чувствую себя хорошо. Каждый в клубе относится ко мне очень хорошо. Нет никаких причин покидать «Сочи», — цитирует «РБ Спорт» Дркушича.

21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

22-летний словенский защитник Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». Футболист провел 11 матчей за российский клуб в прошедшем сезоне во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-u-menya-net-nikakih-prichin-pokidat-sochi/
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