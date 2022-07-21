В «Зените» прокомментировали продление контракта с Венделом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с полузащитником питерского клуба Венделом. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

«Буквально полчаса назад подписано продление контракта на два сезона с Венделом, — цитирует ТАСС Медведева. — Думаю, со спортивной точки зрения это очень важный шаг, не только из-за самого продления, но еще и из-за того, что это прекратило все слухи про его отъезд, переход в аренду или продажу. Он игрок «Зенита» на пять сезонов, включая этот. Эффект двойной для команды и для медиапространства — теперь исчезли какие-либо основания для спекулятивных слухов».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.