30 июня, 08:45

Дюков убежден, что его неучастие в исполкоме не скажется на отношениях УЕФА и РФС

Алина Савинова

Президент РФС Александр Дюков считает, что его отсутствие в составе исполкома УЕФА не повлияет на отношения между организациями.

Россиянин был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, его полномочия истекли в 2025-м. Ранее он заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание.

«Что касается отношений с администрацией УЕФА и с членами исполкома, то за редким исключением у меня сохранились с ними не то чтобы нормальные, а теплые, не только рабочие, но и человеческие, дружеские отношения. Поэтому мое временное неучастие в исполкоме УЕФА никак не скажется на наших отношениях и на том, как сможет Российский футбольный союз представлять свои интересы в УЕФА», — приводит ТАСС слова Дюкова.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные по футболу от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах
Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
«Не давать его ни одной стране». В Европейской федерации тяжелой атлетики призвали МОК отменить нейтральный статус россиян и белорусов
Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»
  • Spacewalker

    Ой, я бы так не сказал. Одно дело - личные взаимоотношения и уважение лично. И совсем другое - уважение в силу того, что ты представляешь страну в исполкоме и в силу этого с тобой приходится считаться.

    30.06.2025

  • mikeV

    Скромняга!!

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Дюков-а ты хоть что-то там-делал полезного? Для российского футбола? Похоже только-тепло ,дружил-по ресторанам и саунам ходил-а на остальное-забил:unamused:Так что не переживай-твоё отсутствие никто не заметит:100:

    30.06.2025

  • Gordon

    Тебя и в России мало кто уважает, если что :)

    30.06.2025

  • Спринт

    .. не точно никак не скажется на отношении УЕФА к РФС .. Ибо как посылали .. так и посылают .. подальше .. от желаемого неким Дюком .. От памятника Дюка в русском городе Одесса пользы гораздо больше, чем от энтого Дюкова .. **

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он может вообще больше не участвовать там. От него ничего не зависит.

    30.06.2025

    • Макаров: «Я в «Динамо», у меня контракт с клубом. И я 100% остаюсь здесь до следующего года»

    Энрике — о дубле в ворота «Црвены Звезды»: «Очень доволен таким началом сезона»
