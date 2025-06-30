Дюков убежден, что его неучастие в исполкоме не скажется на отношениях УЕФА и РФС

Президент РФС Александр Дюков считает, что его отсутствие в составе исполкома УЕФА не повлияет на отношения между организациями.

Россиянин был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, его полномочия истекли в 2025-м. Ранее он заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание.

«Что касается отношений с администрацией УЕФА и с членами исполкома, то за редким исключением у меня сохранились с ними не то чтобы нормальные, а теплые, не только рабочие, но и человеческие, дружеские отношения. Поэтому мое временное неучастие в исполкоме УЕФА никак не скажется на наших отношениях и на том, как сможет Российский футбольный союз представлять свои интересы в УЕФА», — приводит ТАСС слова Дюкова.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные по футболу от участия в международных турнирах.