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Клаудиньо: «В РПЛ команды стараются атаковать, как и в Бразилии»

Клаудиньо сравнил РПЛ с бразильской серией А
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» сравнил российскую премьер-лигу с бразильской серией А.

— Ты стал лучшим футболистом лиги сразу по двум версиям: по оценкам «СЭ» и по опросу игроков лиги. Что для тебя означают индивидуальные призы?

— Я очень рад, что меня выбрали лучшим игроком чемпионата по двум версиям голосования, — сказал Клаудиньо. — Считаю, что это большое признание для спортсмена. Для меня это имеет большое значение, потому что я уехал из Бразилии, получив награду лучшего игрока серии А, приехал в «Зенит» и в первый же сезон добился такого успеха.

Клаудиньо. Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

— Летом, когда ты переходил в «Зенит», мог предположить, что уже через год покоришь лигу?

— Я приехал с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава Богу, цель была успешно достигнута!

— Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что было самым сложным при переходе из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

— Я думаю, отличие в стиле игры — российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство в том, что команды постоянно стараются атаковать.

Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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