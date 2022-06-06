Клаудиньо: «В РПЛ команды стараются атаковать, как и в Бразилии»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» сравнил российскую премьер-лигу с бразильской серией А.

— Ты стал лучшим футболистом лиги сразу по двум версиям: по оценкам «СЭ» и по опросу игроков лиги. Что для тебя означают индивидуальные призы?

— Я очень рад, что меня выбрали лучшим игроком чемпионата по двум версиям голосования, — сказал Клаудиньо. — Считаю, что это большое признание для спортсмена. Для меня это имеет большое значение, потому что я уехал из Бразилии, получив награду лучшего игрока серии А, приехал в «Зенит» и в первый же сезон добился такого успеха.

— Летом, когда ты переходил в «Зенит», мог предположить, что уже через год покоришь лигу?

— Я приехал с главной целью — помочь команде завоевать еще один титул. И, слава Богу, цель была успешно достигнута!

— Если говорить только о футболе, а не о погоде и языке, что было самым сложным при переходе из бразильской лиги в российскую? Чем РПЛ отличается от серии А? В чем схожа?

— Я думаю, отличие в стиле игры — российская лига чуть более контактная, футбол здесь более силовой. А сходство в том, что команды постоянно стараются атаковать.