Клаудиньо — лучший футболист чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ

«СЭ» провел традиционный опрос футболистов всех клубов РПЛ в сезоне-2021/22 и определил лучшего в чемпионате России.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, каждый назвал свои тройки.

Лучшим футболистом чемпионата признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

25-летний бразилец перешел в клуб из Санкт-Петербурга перед началом сезона и помог ему в четвертый раз подряд выиграть чемпионат России. В 23 матчах в лиге у полузащитника — 8 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22 по версии футболистов лиги: топ-10. Фото «СЭ»

Клаудиньо принес «Зениту» четвертую подряд победу в голосовании футболистов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата. Ранее №1 становились форвард Артем Дзюба (дважды подряд — 2018/19 и 2019/20) и нападающий Сердар Азмун (2020/21).

В этом сезоне в тройку лучших также вошли лучший бомбардир чемпионата, форвард «Уфы» Гамид Агаларов (19 голов) и полузащитник второй команды лиги, один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице. Интервью Клаудиньо о победе в голосовании игроков — здесь.