Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:00

Клаудиньо — лучший футболист чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ

Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Global Look Press

«СЭ» провел традиционный опрос футболистов всех клубов РПЛ в сезоне-2021/22 и определил лучшего в чемпионате России.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, каждый назвал свои тройки.

Лучшим футболистом чемпионата признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

25-летний бразилец перешел в клуб из Санкт-Петербурга перед началом сезона и помог ему в четвертый раз подряд выиграть чемпионат России. В 23 матчах в лиге у полузащитника — 8 забитых мячей и 4 голевые передачи.

Лучшие игроки РПЛ-2021/22 по версии футболистов лиги: топ-10. Фото "СЭ"
Лучшие игроки РПЛ-2021/22 по версии футболистов лиги: топ-10.
Фото «СЭ»

Клаудиньо принес «Зениту» четвертую подряд победу в голосовании футболистов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата. Ранее №1 становились форвард Артем Дзюба (дважды подряд — 2018/19 и 2019/20) и нападающий Сердар Азмун (2020/21).

В этом сезоне в тройку лучших также вошли лучший бомбардир чемпионата, форвард «Уфы» Гамид Агаларов (19 голов) и полузащитник второй команды лиги, один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа.

Гамид Агаларов, Клаудиньо, Кристиан Нобоа.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — на этой странице. Интервью Клаудиньо о победе в голосовании игроков — здесь.

Гамид Агаларов
Клаудиньо
Кристиан Нобоа
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»
Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ
Клаудиньо — № 1: игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате-2021/22
Братья Кангва из «Арсенала» назвали лучшими в РПЛ друг друга
Лисакович и Ломовицкий назвали Агаларова лучшим игроком РПЛ
Глушаков не включил игроков «Спартака» в топ-3 чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Братья Кангва из «Арсенала» назвали лучшими в РПЛ друг друга

Клаудиньо: «В РПЛ команды стараются атаковать, как и в Бразилии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости