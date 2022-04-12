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Клаудиньо: «Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что из Дзюбы мог бы получиться отличный бразилец
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба, Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом Сантосом — Круговой тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.
Чей словарный запас больше — мой на русском или Дзюбы на португальском? Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском. Но и он, конечно, от нас не очень отстает — за крепким словом в карман не полезет. Артем — отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно», — приводит РИА «Новости» слова Клаудиньо.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220412/klaudino-1782990866.html
Артем Дзюба
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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