РФС и ДоброFON поддержат пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз проведет благотворительную акцию «Сильные вместе» в знак солидарности с пострадавшими от наводнения в Дагестане. В сообщении пресс-службы организации сказано, что она распространится на матчи FONBET Кубка России, ближайших туров РПЛ и Первой лиги.

В рамках акции команды будут выходить на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и телекомментаторы расскажут о последствиях наводнения и выступят с призывом оказать поддержку жителям региона.

Акция стартует 8 апреля на играх FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар». На матче «Динамо» — «Краснодар» ДоброFON передаст чек на сумму 2,5 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге пройдет акция проекта «Доброматчи»: за каждое действие на стенде ДоброFON и каждый выкупленный лот в благотворительном аукционе средства будут направлены в Российский Красный Крест.

Кроме того, поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги. Формат и объем помощи они определят самостоятельно.