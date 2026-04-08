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8 апреля, 16:20

РФС и ДоброFON поддержат пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз проведет благотворительную акцию «Сильные вместе» в знак солидарности с пострадавшими от наводнения в Дагестане. В сообщении пресс-службы организации сказано, что она распространится на матчи FONBET Кубка России, ближайших туров РПЛ и Первой лиги.

В рамках акции команды будут выходить на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и телекомментаторы расскажут о последствиях наводнения и выступят с призывом оказать поддержку жителям региона.

Акция стартует 8 апреля на играх FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар». На матче «Динамо» — «Краснодар» ДоброFON передаст чек на сумму 2,5 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге пройдет акция проекта «Доброматчи»: за каждое действие на стенде ДоброFON и каждый выкупленный лот в благотворительном аукционе средства будут направлены в Российский Красный Крест.

Кроме того, поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги. Формат и объем помощи они определят самостоятельно.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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