РФС и ДоброFON поддержат пострадавших от наводнения в Дагестане
Российский футбольный союз проведет благотворительную акцию «Сильные вместе» в знак солидарности с пострадавшими от наводнения в Дагестане. В сообщении пресс-службы организации сказано, что она распространится на матчи FONBET Кубка России, ближайших туров РПЛ и Первой лиги.
В рамках акции команды будут выходить на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и телекомментаторы расскажут о последствиях наводнения и выступят с призывом оказать поддержку жителям региона.
Акция стартует 8 апреля на играх FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар». На матче «Динамо» — «Краснодар» ДоброFON передаст чек на сумму 2,5 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге пройдет акция проекта «Доброматчи»: за каждое действие на стенде ДоброFON и каждый выкупленный лот в благотворительном аукционе средства будут направлены в Российский Красный Крест.
Кроме того, поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги. Формат и объем помощи они определят самостоятельно.
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АРХИВ
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -