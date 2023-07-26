Сунгатулин: «Как и любой российский футболист — мечтаю поиграть в Европе»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос, мечтает ли он поиграть в Европе.

«Конечно! Думаю, это мечта любого российского футболиста. Хочется поиграть в Европе. И неважно в каком чемпионате», — цитирует игрока «Спорт день за днем».

21-летний хавбек в прошлом сезоне провел за «Урал» 34 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.