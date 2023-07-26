Сунгатулин: «Как и любой российский футболист — мечтаю поиграть в Европе»
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос, мечтает ли он поиграть в Европе.
«Конечно! Думаю, это мечта любого российского футболиста. Хочется поиграть в Европе. И неважно в каком чемпионате», — цитирует игрока «Спорт день за днем».
21-летний хавбек в прошлом сезоне провел за «Урал» 34 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Источник: Спорт день за днем
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|0
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Урал – Пари НН
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Рубин – Оренбург
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|30.07
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|- : -
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|20:00
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Тимур Аюпов
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Оренбург
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Факел
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Зелимхан Бакаев
Зенит
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|К
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