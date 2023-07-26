Смородская объяснила, почему отпустила бы Тикнизяна в «Вердер»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предложении «Вердера» за переход защитника Наира Тикнизяна.

«Локомотив» хочет выручить с его продажи минимум 5,5 миллиона евро? Это нереально сейчас продать в Европу за столько. Я в это не верю. «Вердер» предложил за него 2,5 миллиона? Я бы его за такие деньги отдала. Я не вижу в нем ничего особо выдающегося, чтобы сохранять его в клубе», — цитирует Смородскую legalbet.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.