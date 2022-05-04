Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего Джордже Деспотовича после нереализованного пенальти в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2).

«Конечно, каждому неприятно будет такое слышать. Но Деспот — не маленький мальчик. Я думаю, он понимает все. Не думаю, что, если он выйдет туда, у них будет какой-то неприятный разговор. Болельщики остынут и поддержат его. Потому что все люди совершают ошибки. От этого никуда не деться, будь то пенальти или другой момент. Любой так может ошибиться», — цитирует Гулиева IZ.ru.

Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея 22 очка после 27 матчей.