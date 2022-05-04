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Гулиев — о свисте болельщиков в адрес Деспотовича: «Каждому будет неприятно такое слышать»

Гулиев поделился мнением о свисте болельщиков в адрес Деспотовича
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего Джордже Деспотовича после нереализованного пенальти в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:2).

«Конечно, каждому неприятно будет такое слышать. Но Деспот — не маленький мальчик. Я думаю, он понимает все. Не думаю, что, если он выйдет туда, у них будет какой-то неприятный разговор. Болельщики остынут и поддержат его. Потому что все люди совершают ошибки. От этого никуда не деться, будь то пенальти или другой момент. Любой так может ошибиться», — цитирует Гулиева IZ.ru.

Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея 22 очка после 27 матчей.

Источник: https://iz.ru/1329670/aleksei-fomin/legionery-kotorye-ostalis-v-liubom-sluchae-muzhchiny
Аяз Гулиев
Джордже Деспотович
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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