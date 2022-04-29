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Сегодня, 21:00

РПЛ могут расширить до 18 команд. Также хотят ввести ограниченный мораторий на вылет

РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет
Иван Шитик
Корреспондент
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Российская премьер-лига может быть расширена до 18 команд. При этом может быть введен ограниченный моратория на вылет из высшего дивизиона, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Согласно данному проекту, 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвертым командами из ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе. Отмечается, что такая концепция проведения чемпионата России рассматривается как ключевой вариант.

Ранее о таком варианте в случае отстранения от еврокубков на следующий сезон написал «РБ Спорт».

До 1 июня РФС должен отправить в УЕФА заявки от России на еврокубки, однако ситуация может проясниться на Конгрессе союза 11 мая.

Источник: https://t.me/karpinside/20418

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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20%

1.74
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Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
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Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

обе забьют

3%

1.81
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
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