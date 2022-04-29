РПЛ могут расширить до 18 команд. Также хотят ввести ограниченный мораторий на вылет

РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет

Российская премьер-лига может быть расширена до 18 команд. При этом может быть введен ограниченный моратория на вылет из высшего дивизиона, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Согласно данному проекту, 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвертым командами из ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе. Отмечается, что такая концепция проведения чемпионата России рассматривается как ключевой вариант.

Ранее о таком варианте в случае отстранения от еврокубков на следующий сезон написал «РБ Спорт».

До 1 июня РФС должен отправить в УЕФА заявки от России на еврокубки, однако ситуация может проясниться на Конгрессе союза 11 мая.