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Полузащитник Топинка перешел из «Локомотива» в «Сочи»

Павел Лопатко

«Сочи» объявил о подписании контракта с полузащитником «Локомотива» Станиславом Топинкой. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Сумма трансфера не уточняется, при этом у «Локомотива» будет опция обратного выкупа хавбека.

В сезоне-2024/25 Топинка сыграл 1 матч в РПЛ. В Молодежной футбольной лиге на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 8 матчах.

В Академию «Локомотива» Топинка перебрался в феврале 2023 года. Футболист выступал за «Локо» в ЮФЛ-1 и за молодёжный состав «железнодорожников» в МФЛ (58 матчей, 12 голов, 3 ассиста). В концовке прошлого сезона полузащитник дебютировал за главную команду клуба, выйдя на замену в матче 30-го тура РПЛ против «Акрона». В общей сложности футболист провёл в системе клуба 2,5 года.

Также Топинка является игроком и капитаном молодёжной сборной России U-20, за которую провёл 2 матча.

Важным звеном в становлении футболиста стала Единая система подготовки Департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», благодаря которой молодой игрок, наш воспитанник, добился перехода из молодёжной лиги в клуб РПЛ.

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Источник: ФК «Сочи»
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

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