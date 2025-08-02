Полузащитник Топинка перешел из «Локомотива» в «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с полузащитником «Локомотива» Станиславом Топинкой. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Сумма трансфера не уточняется, при этом у «Локомотива» будет опция обратного выкупа хавбека.

В сезоне-2024/25 Топинка сыграл 1 матч в РПЛ. В Молодежной футбольной лиге на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 8 матчах.

В Академию «Локомотива» Топинка перебрался в феврале 2023 года. Футболист выступал за «Локо» в ЮФЛ-1 и за молодёжный состав «железнодорожников» в МФЛ (58 матчей, 12 голов, 3 ассиста). В концовке прошлого сезона полузащитник дебютировал за главную команду клуба, выйдя на замену в матче 30-го тура РПЛ против «Акрона». В общей сложности футболист провёл в системе клуба 2,5 года.

Также Топинка является игроком и капитаном молодёжной сборной России U-20, за которую провёл 2 матча.

Важным звеном в становлении футболиста стала Единая система подготовки Департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», благодаря которой молодой игрок, наш воспитанник, добился перехода из молодёжной лиги в клуб РПЛ.

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