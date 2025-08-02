Источник: «Эстудиантес» близок к подписанию нападающего Гайча

«Эстудиантес» заинтересован в трансфере нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщил журналист Герман Гарсия Грова в соцсети X.

По данным источника, 26-летний аргентинец может подписать контракт с новым клубом на 2,5 года. ЦСКА и «Эстудиантесу» ещё предстоит определить некоторые детали сделки.

Гайч перешел в московский клуб в 2020 году. С тех пор он также играл в аренде в итальянских «Беневенто» и «Эллас Верона», испанской «Уске» и турецких «Ризеспоре» и «Антальяспоре». Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 в 38 матчах за «Антальяспор» Гайч забил 9 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

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