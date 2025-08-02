Маурисио считает «Зенит» самым популярным клубом России: «В Бразилии его знают лучше, чем «Спартак»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Зенита» Маурисио ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Для меня самый популярный клуб — «Зенит», потому что я играл за этот клуб, плюс у него очень много болельщиков. В Бразилии «Зенит» знают лучше, чем «Спартак». И результаты у «Зенита» в последние годы очень хорошие. Шесть подряд чемпионств выигрывают по-настоящему великие команды. Для меня — «Зенит» самый популярный клуб России», — сказал Маурисио «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.