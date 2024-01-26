Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Вернулся доказывать, что способен играть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился с «СЭ» мыслями о возвращении в клуб после аренды в «Динамо» из Минска.

— Поздравляю с титулом чемпиона Белоруссии. Насколько по-новому ты увидел партнеров, а они — тебя после аренды в Минске?

— Мало что поменялось. Новых ребят в команде нет — все те же самые, что и были, когда я уезжал. Поздравили меня с титулом, поприветствовали — и начали работать. Стараюсь на каждой тренировке проявить себя по максимуму.

— Что дала тебе эта командировка в минское «Динамо»?

— Дала определенный футбольный и жизненный опыт. Я окреп. Понимаю, что это была хорошая поездка, которая мне многое дала. Иначе ощущать себя я не стал. Но у «Динамо» стояла задача стать чемпионом — мы этого добились. И теперь я вернулся показывать себя здесь и доказывать, что способен играть за «Спартак».

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.