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Зорин об аренде в минском «Динамо»: «Вернулся доказывать, что способен играть за «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился с «СЭ» мыслями о возвращении в клуб после аренды в «Динамо» из Минска.

— Поздравляю с титулом чемпиона Белоруссии. Насколько по-новому ты увидел партнеров, а они — тебя после аренды в Минске?

— Мало что поменялось. Новых ребят в команде нет — все те же самые, что и были, когда я уезжал. Поздравили меня с титулом, поприветствовали — и начали работать. Стараюсь на каждой тренировке проявить себя по максимуму.

— Что дала тебе эта командировка в минское «Динамо»?

— Дала определенный футбольный и жизненный опыт. Я окреп. Понимаю, что это была хорошая поездка, которая мне многое дала. Иначе ощущать себя я не стал. Но у «Динамо» стояла задача стать чемпионом — мы этого добились. И теперь я вернулся показывать себя здесь и доказывать, что способен играть за «Спартак».

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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