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Бышовец: «Сейчас в ЦСКА шансов больше получить то, чего хочет Круговой в плане игрового времени»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Круговой достойно использовал то игровое время, которое получал в «Зените». Но амбиции в спорте никто не отменял. Видимо, Данил посчитал, что при нынешнем нахождении в запасе и выходах на замену остановился в прогрессе. А выдержать конкуренцию с таким мастером, как Дуглас Сантос, ему тяжело. Нельзя сказать, что и в ЦСКА ему гарантировано место в основном составе, но, пожалуй, сейчас там шансов больше получить то, чего хочет Круговой в плане игрового времени. Правда, полгода пребывания в «Зените-2» серьезно скажутся на его готовности», — цитируют «Известия» Бышовца.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

Источник: https://iz.ru/1639882/aleksei-fomin/khozhdenie-po-krugovomu-kak-zenit-teriaet-i-priobretaet-igrokov-zimoi
Анатолий Бышовец
Данил Круговой
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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