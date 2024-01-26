Бышовец: «Сейчас в ЦСКА шансов больше получить то, чего хочет Круговой в плане игрового времени»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Круговой достойно использовал то игровое время, которое получал в «Зените». Но амбиции в спорте никто не отменял. Видимо, Данил посчитал, что при нынешнем нахождении в запасе и выходах на замену остановился в прогрессе. А выдержать конкуренцию с таким мастером, как Дуглас Сантос, ему тяжело. Нельзя сказать, что и в ЦСКА ему гарантировано место в основном составе, но, пожалуй, сейчас там шансов больше получить то, чего хочет Круговой в плане игрового времени. Правда, полгода пребывания в «Зените-2» серьезно скажутся на его готовности», — цитируют «Известия» Бышовца.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.