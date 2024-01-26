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Сегодня, 09:55

Зорин сравнил тренировочный процесс в «Спартаке» и минском «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос «СЭ» о различиях в тренировочном процессе с минским «Динамо».

— Насколько сильно подход в тренировочном процессе и в целом нагрузки выше, сложнее в «Спартаке» по сравнению с минским «Динамо»?

— Различается, можно сказать, психология тренеров, подход тренеров. В «Динамо» мы больше бегали, больше работали на физику. Здесь, да, первый сбор — физика, но все равно больше играем в футбол на маленьких пространствах.

— Получается, в минском «Динамо» вообще особо тактикой и работой с мячом не занимались? Только бегали?

— Занимались. Но все было построено на больших пространствах, большой объем был на каждой тренировке. А здесь — наоборот. Все на маленьких пространствах: маленькие квадратики, маленький футбол. В этом различие.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.

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ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Динамо – Локомотив
 - : -
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