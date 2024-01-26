Зорин сравнил тренировочный процесс в «Спартаке» и минском «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос «СЭ» о различиях в тренировочном процессе с минским «Динамо».

— Насколько сильно подход в тренировочном процессе и в целом нагрузки выше, сложнее в «Спартаке» по сравнению с минским «Динамо»?

— Различается, можно сказать, психология тренеров, подход тренеров. В «Динамо» мы больше бегали, больше работали на физику. Здесь, да, первый сбор — физика, но все равно больше играем в футбол на маленьких пространствах.

— Получается, в минском «Динамо» вообще особо тактикой и работой с мячом не занимались? Только бегали?

— Занимались. Но все было построено на больших пространствах, большой объем был на каждой тренировке. А здесь — наоборот. Все на маленьких пространствах: маленькие квадратики, маленький футбол. В этом различие.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.